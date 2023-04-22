Мелитополь, 22 апреля, 2023, 15:56 — ИА Регнум. Украинские диверсанты в субботу утром, 22 апреля, устроили взрыв на территории локомотивного депо в Мелитополе в Запорожской области. Об этом в Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Евгений Балицкий.

Иван Шилов ИА REGNUM Мелитополь

«Сегодня в 07:45 произошёл подрыв на территории Мелитопольского локомотивного депо, на территории гражданского объекта», — сообщил Балицкий.

Врио губернатора региона подчеркнул, что инцидент является лишь одним из множества преступлений, которые «киевские террористы» совершают в отношении мирных жителей региона.

Помимо этого, Евгений Балицкий обратился в СК с просьбой провести проверку. С начала апреля, по словам Балицкого, в регионе в результате регулярных обстрелов со стороны ВСУ погибла одна женщина, 14 мирных жителей получили ранения различной степени тяжести.

Ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что Вооружённые силы Украины в течение пяти часов семь раз обстреляли город Донецк снарядами артиллерии натовского калибра. Под обстрел попали Кировский, Киевский и Куйбышевский районы административного центра.