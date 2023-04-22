Москва, 22 апреля, 2023, 15:10 — ИА Регнум. На юго-западе Москвы произошёл пожар в жилом доме, сообщили 22 апреля ТАСС в экстренных службах.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

Пожар произошёл на Ясногорской улице. Огонь охватил квартиру жилого дома на шестом этаже.

«Проводится эвакуация», — сообщили в экстренных службах.

Как сообщало 14 апреля ИА REGNUM, на севере Москвы при пожаре в многоэтажном доме погибли два человека. Возгорание произошло на 2-й Квесисской улице в двухкомнатной квартире на девятом этаже. Установлено, что в квартире горел холодильник и мебель на четырех квадратных метрах.