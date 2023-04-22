Донецк, 22 апреля, 2023, 15:05 — ИА Регнум. Украинские военные в течение пяти часов семь раз подвергли обстрелу Донецк снарядами натовского калибра. Об этом 22 апреля сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Отмечается, что обстрел Петровского района Донецка со стороны ВСУ зафиксировали в 09:00 (совпадает с мск) и в ходе него по городу выпустили четыре снаряда калибра 155 мм.

В 10:50 киевские войска выпустили три снаряда калибра 155 мм по Кировскому району Донецка, в 13:10 — по три снаряда калибра 155 мм по Кировскому и Киевскому районам, в 13:40 и 14:10 — шесть и три снаряда калибра 155 мм по Киевскому и Куйбышевскому районам соответственно, и в 14:15 и 14:35 — четыре и три снаряда по Кировскому району соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 22 апреля советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа рассказал, что остекление турбинного зала четвёртого энергоблока Запорожской атомной электростанции получило повреждение в результате обстрелов со стороны ВСУ. Он подчеркнул, что это в первую очередь связано с деятельностью украинских беспилотников.