Белгород, 22 апреля, 2023, 13:11 — ИА Регнум. Жителей 17 многоэтажных домов в Белгороде эвакуируют из-за обнаруженного рядом с ними взрывоопасного предмета. Об этом 22 апреля сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Таисия Лисковец/РИА Новости Дом в Белгороде

«Саперами был найден взрывоопасный предмет. Взрывотехники Минобороны РФ приняли решение обезвредить его на полигоне. Оперативным штабом принято решение провести эвакуацию 17 многоквартирных домов в радиусе 200 метров», — написал он в своём сообщении.

Глава региона уточнил, что, по предварительным данным, в указанных домах проживает порядка трёх тысяч человек, и подчеркнул, что местные власти окажут помощь во временном размещении всем, кому она будет необходима.

Как передавало ИА REGNUM, 20 апреля в пресс-службе Министерства обороны России сообщили, что нештатный сход авиационного боеприпаса произошёл при полёте российского истребителя-бомбардировщика Су-34 над Белгородом. В результате происшествия несколько жилых строений получили повреждения. При этом жертв удалось избежать.

21 апреля стало известно, что как минимум две женщины пострадали в результате мощного взрыва посреди Белгорода.