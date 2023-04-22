Геленджик, Краснодарский край, 22 апреля, 2023, 13:12 — ИА Регнум. В Геледжике 21 апреля пропали две девочки, сообщили 22 апреля в региональной прокуратуре.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

Девочки ушли примерно в два часа дня, отправившись на прогулку в неизвестном направлении. При этом они ничего не сообщили взрослым. С тех пор их никто не видел.

Младшему ребёнку девять лет, её пропажу родители обнаружили ночью. Старшей — 15 лет. Её семья узнала о её пропаже от сотрудников МВД, сообщил канал Кубань 24. Детей ищут. К настоящему моменту девочки найдены живыми и здоровыми.

Прокуратура начала проверку исполнения требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

19 апреля в Балашихе Московской области пропала девочка трёх лет. В ходе расследования выяснилось, что она и её мать разбились при падении с высоты.