Yeni Şafak: США могут прекратить оказывать военную помощь ВСУ перед планируемым контрнаступлением

Анкара, , 17:20 — REGNUM США могут изменить подход к поддержке украинской армии перед планируемым контрнаступлением после утечки документов Пентагона в интернет. Такое мнение 21 апреля высказал обозреватель Кадир Устюн в статье для турецкой газеты Yeni Şafak.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В связи с утечкой секретных документов в преддверии контрнаступления, которое ожидается весной, Вашингтон начал пересматривать отношение к ситуации на Украине», — говорится в материале.

По словам обозревателя, на президента США Джо Байдена оказывается колоссальное давление в вопросе о дальнейшем финансировании Киева, что, как считает автор, связано с обещаниями украинского президента достичь «победы» над Россией, которые оказались невыполнимыми.

Устюн добавил, что считает возвращение республик Донбасса и Крыма под контроль Киева таким же невозможным, как и победу Украины в конфликте, невзирая на все поставки странами — участницами НАТО вооружений ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 21 апреля заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что западные страны могут перестать поставлять вооружения Украине только тогда, когда осознают, что ВСУ неспособны продолжать военные действия. Он подчеркнул, что западные страны рассматривают Украину только как «сырой материал», который нужен им для реализации своих агрессивных целей.