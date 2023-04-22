Москва, 22 апреля, 2023, 06:07 — ИА Регнум. Сильные осадки и ветер могут нарушить энергоснабжение и транспортное сообщение в 11 регионах России, сообщили в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

Дарья Драй ИА REGNUM Ливень

«На текущей неделе из-за порывов ветра до 30 метров в секунду и выпадения до 40 миллиметров осадков прогнозируются сбои в работе систем жизнеобеспечения населения, связанные с ограничением транспортного сообщения и нарушением энергоснабжения населенных пунктов, на территории Камчатского края, Магаданской области, Чукотского автономного округа и Республики Алтай», — говорится в сообщении.

Аналогичная ситуация будет наблюдаться в Адыгее, Коми, Крыму, Краснодарском крае, Мурманской и Архангельской областях, а также Ненецком автономном округе.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля из-за непогоды в Алтае задержали четыре авиарейса из Москвы в Горно-Алтайск и обратно. В регионе действовало штормовое предупреждение.