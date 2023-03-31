Рогов: за обстрелы ЗАЭС следует вводить международные санкции

Мелитополь, , 08:35 — REGNUM Механизм международных санкций мог бы уберечь Запорожскую АЭС от обстрелов со стороны Украины, считает глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

Запорожская АЭС в Энергодаре © РИА Новости

По его словам, механизм международных санкций и персональную ответственность следует предусмотреть для представителей киевского режима и украинских силовиков, причастных к обстрелам АЭС из тяжёлых видов вооружений и запускам беспилотников со взрывчаткой.

«Ракеты и беспилотники имеют конкретных производителей, поэтому надо задавать вопросы и им», — добавил Рогов.

Ранее Рогов заявил, что украинский режим не собирается прекращать вооруженные провокации против атомной станции в Запорожье.

Как сообщало ИА REGNUM, гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о «реалистичных мерах» решения проблемы безопасности ЗАЭС, которые намерена предложить организация. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что агентству передано видение российской стороны о том, как должна функционировать зона безопасности вокруг ЗАЭС. Россия постоянно контактирует с главой МАГАТЭ.