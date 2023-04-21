Ереван, 21 апреля, 2023, 22:32 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян по-прежнему готов подписать документ по мирному договору с Азербайджаном, который ранее Ереван передал Баку, заявил глава армянского правительства 21 апреля в ходе обращения к оппозиционным депутатам в парламенте страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

«Тот документ, который мы вам готовы вам показать и который мы направили Азербайджану, я готов подписать и сегодня», — сказал он.

В 2022 году Армения и Азербайджан при посредничестве России, США и ЕС начали обсуждать будущий договор о мире между республиками. Ереван и Баку время от времени обмениваются предложениями по тексту этого соглашения.

Обращаясь к парламентариям, Пашинян отметил, что документ, переданный Арменией, не принимают азербайджанские власти. Он напомнил, что осенью 2020 года Москва, Ереван и Баку подписали трехстороннее заявление о прекращении боевых действий в Карабахе, которое было раскритиковано армянской оппозицией.

Премьер-министр подчеркнул, что все обоснования, касающиеся Лачинского коридора, Карабаха, линии соприкосновения и темы военнопленных, базируются на этом заявлении. Вместе с тем глава правительства утверждает, что оно якобы не реализуется, а ситуацию может исправить подписание мирного договора, который будет содержать соответствующие механизмы.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля Никол Пашинян заявил, что Армения «полноценно признает» территориальную целостность Азербайджана и в Ереване надеются на подобный шаг со стороны Баку. По его мнению, именно это поможет сторонам прийти к мирному договору.

20 апреля премьер-министр Армении сообщил, что Ереван готов разместить контингент Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на границе с Азербайджаном.