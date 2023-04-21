Вашингтон, 21 апреля, 2023, 21:32 — ИА Регнум. Коррупция на Украине может стать поводом для отказа от любого вида поддержки со стороны западных стран. Об этом заявил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер, назвав при этом Украину гнилым кораблём.

Иван Шилов ИА REGNUM Скотт Риттер

«Европа должна понять, что Украина — это гнилой корабль и лучшее, что можно сделать, — спустить его на воду и утопить», — сказал американский офицер в интервью YouTube-каналу U. S. Tour of Duty.

По мнению Риттера, попытки Евросоюза разрешить ситуацию с украинским зерном, угодив обеим сторонам, не увенчаются успехом из-за нескончаемой коррупции на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале ряд высокопоставленных чиновников были уволены из украинского правительства в ходе крупнейшей кадровой чистки. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял о волне увольнений чиновников, которые не соответствуют «принципиальным требованиям». Ранее Еврокомиссия рекомендовала Киеву усилить борьбу с коррупцией в рамках подготовки к вступлению страны в ЕС. По словам экс-советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, Зеленский не смог победить коррупцию, так как у власти должен быть человек, который бы «не воровал и не поощрял воровство».