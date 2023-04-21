Москва, 21 апреля, 2023, 19:18 — ИА Регнум. Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко провёл заседание наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества», на котором обсуждали приоритетные направления деятельности и первоочередные мероприятия по запуску работы фонда. Об этом ИА REGNUM 21 апреля сообщила пресс-служба организации.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сергей Кириенко

«Президентом РФ поставлены очень серьёзные задачи: в короткие сроки обеспечить необходимой поддержкой и защитой ветеранов СВО и членов семей погибших бойцов. Филиалы фонда начнут работу 1 июня», — сказал председатель Наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества» Кириенко.

Он также добавил, что ветеранам предоставят программы реабилитации, психологической помощи, обеспечения работой.

Как отметила Председатель Анна Цивилева, главным отличием фонда «Защитники Отечества» является персональное сопровождение ветеранов и семей погибших бойцов, основанное на индивидуальном подходе к каждой жизненной ситуации.

«В соответствии с поручением президента России мы сможем обеспечить защитников Родины всем необходимым, окружить их заботой и вниманием, сделать так, чтобы они могли вернуться к привычной жизни», — подчеркнула Цивилева.

Также на заседании было анонсировано, что в мае 2023 года в Москве Фонд организует образовательную программу для руководителей региональных филиалов и председателей межведомственных комиссий в субъектах РФ.

Фонд «Защитники Отечества» для поддержки ветеранов специальной военной операции и участников боевых действиях в Донбассе с 2014 года был создан по инициативе президента России Владимира Путина. Указ о его создании 3 апреля подписал глава государства, назначив председателем фонда Анну Цивилеву, с марта 2019 года являющуюся членом совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

Главой наблюдательного совета фонда назначен первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, а председателем попечительского совета — министр труда и социальной защиты Антон Котяков.