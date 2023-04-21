Москва, 21 апреля, 2023, 18:00 — ИА Регнум. Если США действительно примут решение о вступлении Украины в НАТО, то ни Венгрия, ни Турция не смогут этому помешать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 апреля заявил Константин Блохин, ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН. Так он прокомментировал казус, который произошёл в связи с заявлением генсека НАТО Йенса Столтенберга, объявившего, что никто из членов НАТО не возражает против приёма Украины в этот военный блок. Данная реплика не осталась незамеченной в Венгрии, премьер-министр которой Виктор Орбан прокомментировал такие новости ироничным «Что?!» на своей странице в Twitter.

Håkan Dahlström Йенс Столтенберг

Как пояснил Блохин, случившееся не только вновь заставляет задуматься о единстве НАТО, но и доказывает, что политическое решение российских властей о начале специальной военной операции было верным.

«Одна из целей СВО — это демилитаризация Украины, недопущение того, чтобы она была в НАТО или находилась в сфере влияния Запада, — призвал не забывать Блохин. — Понятно, что позиция Орбана всегда отличается от позиции западных стран. Но кто будет его слушать? Представьте себе на одной чаше весов какие-то мелкие противоречия между Венгрией и Украиной (или, как вариант, Турцией и Швецией), а на другой — как раз вопрос касательно сдерживания России. И второе, разумеется, перевесит. Тем более что ни Венгрия, ни Турция не играют ключевой роли в НАТО. А модератором всех вопросов являются США, и они будут склонять всех к своей точке зрения».

Развивая эту мысль, эксперт подчеркнул, что не стоит переоценивать те разногласия, которые периодически возникают между членами НАТО.

«Тот же президент Франции Эммануэль Макрон, когда говорил о смерти мозга НАТО, фрондировал ещё сильнее, чем Орбан или Эрдоган. Но проблема в том, что многие наши эксперты и политики пытаются провести разделительные линии, заявить о том, что Запад не един и что Европа хочет увеличить свою политическую субъектность. Но на самом деле Европа и США — это одна большая семья под названием «западная цивилизация». Между ними могут возникать трения и непонимания, но они не носят фундаментальных разногласий, как между Западом и Россией», — сказал собеседник ИА REGNUM.

Но есть ли у Украины шансы войти в НАТО? Как полагает Блохин, если после специальной военной операции от Украины останется какая-то территория, которая не будет находиться под контролем России, то её действительно могут принять в альянс.

«Но даже без членского билета НАТО эту территорию накачают вооружениями по полной программе, и тогда для нас сложится ещё более скверная ситуация, чем была до СВО. И я думаю, что оружием непростым, а стратегического значения. И это будет худший для России вариант», — подытожил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Йенса Столтенберга, все союзники по НАТО согласились с тем, что Украина должна получить членский билет этого альянса, а пока обсуждают вопрос поставки Киеву различных типов военных самолётов. В России это заявление расценили как ещё одно подтверждение того, что Североатлантический альянс продолжает демонстрировать свою агрессивную сущность, о которой немало говорилось ещё до начала специальной военной операции. Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал, что курс НАТО на втягивание в его ряды Украины свидетельствует о том, что решение о начале специальной военной операции было правильным, так как было продиктовано необходимостью обеспечить безопасность России.