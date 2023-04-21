В России представили невидимый для тепловизоров снайперский костюм «Богомол-Z»

Москва, , 15:08 — REGNUM В России разработали невидимый для тепловизоров снайперский костюм «Богомол-Z». Об этом корреспонденту РИА Новости 21 апреля рассказал представитель компании-производителя «Альфа К» Виктор Константинопольский.

СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Костюм представили на II специализированной выставке «Экипировка» в Москве.

Со слов производителя, особенность «Богомола-Z» — работа в ИК-диапазоне, защищающая от тепловизора. Кроме того, это легкий костюм, его вес — от одного до трёх килограммов, ткань практически не шуршит. Благодаря костюму можно защитить не только военнослужащего, но и технику.

В компании подчеркнули, что уже сейчас костюм тестируют российские бойцы в зоне СВО.

«По оценкам специалистов, костюм не уступает, а где-то превосходит иностранные аналоги», — отметил производитель.

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