Советник главы МВД Украины назвал «Ланцет» самым опасным для ВСУ российским беспилотником

Киев, , 13:38 — REGNUM Советник главы МВД Украины Антон Геращенко считает наиболее опасным для украинской армии российский беспилотник «Ланцет». Его слова 18 апреля цитирует издание Economist.

Барражирующий дрон-камикадзе «ZALA Ланцет» © Алексей Паньшин/РИА Новости

«Дрон «Ланцет» — самый опасный дрон для нас», — сказал Геращенко, признав, что указанный российский беспилотник является очень эффективным для уничтожения артиллерии.

Он отметил, что для борьбы с дронами используется фальшивое оружие, и добавил, что оно настолько реалистично, что его нельзя отличить от настоящего на расстоянии пяти метров

Беспилотник «Ланцет» создан фирмой ZALA (входит в состав концерна «Калашников» государственной корпорации «Ростех»). Он предназначен для выполнений ударных и разведывательных задач в зоне боевых действий на расстоянии 40-70 километров. Дрон способен нести осколочно-фугасный и кумулятивный боеприпас.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля российский барражирующий беспилотник-камикадзе «Ланцет» эффектно уничтожил натовского «Краба» в районе Артёмовска. По информации военкоров, в общей сложности на счету российских барражирующих боеприпасов ликвидация нескольких сотен единиц тяжёлого вооружения противника, в том числе натовских гаубиц, РСЗО и другой техники.