Токио, 5 апреля, 2024, 08:16 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Фумио Кисида в своей речи в Конгрессе США заявит о необходимости Токио разделить бремя ответственности за сохранение мирового порядка в момент, когда Соединённые Штаты сталкиваются с неуверенностью в себе и усталостью. Выдержки из речи 5 апреля приводит телеканал NHK.

Kremlin Pool/Global Look Press Премьер-министр Японии Фумио Кисида

«Сейчас Америка сталкивается с неуверенностью в себе и усталостью. Америка не должна в одиночку нести бремя защиты мирового порядка от авторитаризма, Япония как сильный союзник США и их глобальный партнёр должна вместе нести ответственность», — поясняется в речи, с которой, как ожидается, Кисида выступит 11 апреля.

Премьер-министр в своей речи даст пояснения по угрозам мировому порядку. В проекте речи указывается, что послевоенный мировой порядок сформировался благодаря экономической, дипломатической и военной мощи США, он основан на свободе и демократии и способствует стабильности и процветанию в мире.

Но теперь мировой порядок поставлен под угрозу из-за авторитарных движений, в числе которых названы военные действия Китая и «нападение России на Украину», поясняется в речи.

Кроме того, Кисида намерен обратиться к конгрессменам с призывом взаимодействовать на межпартийном уровне в преддверии президентских выборов в США.

Премьер Японии посетит США с государственным визитом в апреле, на 10 апреля намечена его встреча с главой Белого дома Джозефом Байденом. Выступление Кисиды в Конгрессе США запланировано на 11 апреля. Это первое за девять лет выступление японского премьер-министра в Конгрессе США.

Ранее ИА Регнум сообщало, что США намереваются расширить функции штаба американских войск в Японии. Кроме того, США собираются расширить обмен информацией с японской стороной.

Также планируется реализовать комплексное обновление двустороннего договора о безопасности. Указанные предложения будут обсуждаться на встрече премьер-министра Японии Фумио Кисиды и президента США Джо Байдена, которая пройдёт 10 апреля в Вашингтоне.

Агентство Kyodo 4 февраля написало о том, что в ходе совместных штабных учений Япония и США впервые прямо обозначили Китай как гипотетического врага. В публикации также говорилось, что Токио и Вашингтон намерены до конца 2024 года выработать совместный план действий на случай обострения ситуации в Тайваньском проливе.