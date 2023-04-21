Замглавы минобороны Украины Маляр подтвердила продвижение российских сил в Артёмовске

Киев, , 14:27 — REGNUM О продвижении российских сил в Артёмовске заявила 21 апреля заместитель украинского министра обороны Анна Маляр в своём Telegram-канале.

Артемовск Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Заявив, что в Артёмовске идут ожесточённые бои, Маляр написала: «Противник атакует. На отдельных участках кое-где продвигается».

По её словам, ВСУ не только обороняются, но и наступают в ходе «активных штурмовых» действий. Обстановку в Артёмовске она назвала «напряжённой, но контролируемой».

Маляр два дня назад, 19 апреля, объявила о начале ВСУ контрнаступления по четырём направлениям, в том числе в Артёмовске. Российские военкоры по этому поводу указывают на факты отступлений ВСУ.

21 апреля советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что группировка ВСУ в Артёмовске находится в котле российских штурмовиков. Дорога Артёмовск — Часов Яр перекрыта российскими военными.