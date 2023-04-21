Москва, 21 апреля, 2023, 14:37 — ИА Регнум. Германия не чувствует для себя опасности и поэтому идёт по пути эскалации украинского конфликта, всё сильнее втягиваясь в него. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 апреля заявил военный эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. Так он прокомментировал высказывание министра обороны Германии Бориса Писториуса, который счел «нормальными» атаки ВСУ по территории России.

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Писториус

«Обычное лицемерие. Германия всё более активно ввязывается в конфликт на Украине, и поэтому они постепенно снимают все барьеры и полностью следуют в фарватере вашингтонского курса на эскалацию. Поскольку они (Германия. — Прим. ИА REGNUM) не чувствуют для себя опасности, они идут по пути эскалации и продолжат делать это до тех пор, пока перед ними не возникнет угроза военного ответа. Если ответа нет, то ставки будут повышаться — удары и теракты с использованием западного вооружения и западных спецслужб по территории России», — сказал Рожин.

По его мнению, атаки ВСУ по территории России не прекратятся — к этому надо быть готовыми и продолжать уничтожение военной инфраструктуры на Украине и просто личного состава противника.

«Это лучший способ добиваться результатов. Никаких договорняков не будет, к этому надо быть морально готовыми и действовать сообразно этому, — сказал Рожин. — Очевидно, что атаки ВСУ на Крым или по Белгородской области полностью согласованы с США и НАТО».

В свою очередь, член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулёв счел высказывания министра обороны Германии «болтологией», главная цель которой — показать, что немецкая помощь ВСУ не напрасна.

«ВСУ стремятся наносить удары вглубь территории Российской Федерации. Хорошо известно, сколько их беспилотников упало, не долетев до цели, — причём довольно далеко от российско-украинской границы. Кроме того, периодически они наносят удары по нашим приграничным селам, — сказал Гурулёв. — Высказывания министра обороны ФРГ — это просто политические заявления. Скорее всего, главная цель таких речей — показать, что Германия продолжит и дальше помогать Украине, и эта помощь не безнадежная, раз Украина в состоянии наносить удары вглубь территории Российской Федерации».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель министерства обороны Германии Борис Писториус, рассуждая об атаках ВСУ по российской территории, заявил, что «пока ни города, ни гражданские лица, ни гражданские районы не подвергаются нападениями, вам придётся с этим смириться». В то же время он назвал недопустимыми поставки Украине таких запрещённых бомб, как кассетные боеприпасы и фосфорно-зажигательное оружие.

В начале апреля президент России Владимир Путин указал на то, что западные спецслужбы помогают Киеву в подготовке терактов в новых российских регионах.