Москва, 21 апреля, 2023, 11:24 — ИА Регнум. Жительница Москвы заявила в полицию о том, что её бывший молодой человек похитил у неё две пары часов Maurice Lacroix на сумму 1,4 миллиона рублей. Сейчас он находится в зоне СВО. Об этом ИА REGNUM сообщил источник.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

18 апреля в полицию обратилась 42-летняя Марина (имя изменено). Женщина рассказала, что в конце прошлого года познакомилась с 32-летним Сергеем (имя изменено). Вскоре пара стала жить вместе в квартире женщины. Но в конце марта отношения резко оборвались, молодой человек толком ничего не объяснил, собрал вещи и заблокировал Марину во всех мессенджерах и соцсетях. Через некоторое Марина обнаружила, что из квартиры пропали две пары швейцарских часов. Женщина попыталась связаться с бывшим сожителем, но ей это не удалось.

«Поступило заявление от 42-летней женщины о том, что после расставания с 32-летним бывшим сожителем из её квартиры пропали 2 пары часов Maurice Lacroix стоимостью 678 200 и 656 200 рублей. Общий ущерб составил 1 334 400 рублей. Установлено, что указанный мужчина находится в зоне СВО», — рассказал собеседник агентства.

По данным правоохранителей, Сергей в 2016 году находился в федеральном розыске за уклонение от отбывания ограничения свободы. Сейчас по заявлению женщины проводится проверка.

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