ДНР, 21 апреля, 2023, 11:11 — ИА Регнум. Уникальные видео работы танкового экипажа Вооруженных сил России на позициях врага в ЛНР выложил в Telegram-канале репортёр ВГТРК и военкор Андрей Руденко.

Кадр из видео Российский танк гоняет бойцов ВСУ по их окопам

На кадрах, снятых с беспилотника, показано, как бойцы ВСУ в панике бегают от танка, даже не пытаясь противостоять. Танк на ходу подавил огнем противника, засевшего в окопах, а затем заехал прямо на траншеи.

«Наш танк залетает на позиции врага и начинает гонять, как мышей, слуг киевского режима», — говорится в сообщении к публикации.

Боевая машина ВС России героически держала оборону на украинских позициях, не давая подойти подкреплению, до прихода штурмовиков.

Как сообщало ИА REGNUM, советник врио главы ДНР Ян Гагин рассказал 21 апреля, что российские военные взяли в котёл группу военных ВСУ в Артёмовске. По его словам, российские военные вышли к дороге Артёмовск — Часов Яр. Под контроль российских сил взято несколько сотен метров, что делает невозможным снабжение украинских бойцов.