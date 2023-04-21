Пекин, 21 апреля, 2023, 10:48 — ИА Регнум. В отношения России и Китая не имеет права вмешиваться ни одна в мире страна. Об этом 21 апреля заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя заявления главы минфина США Джанет Йеллен в Университете Джонса Хопкинса.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

Как отметил китайский дипломат, Пекин и Москва всегда выступали за принципы неприсоединения и ненаращивания конфронтации, а также против нацеливания на третьи стороны, выработав новый тип отношений между крупными странами, который основан на взаимном уважении, мирном сосуществовании и взаимовыгодном сотрудничестве.

«Никакое иностранное государство не имеет права вмешиваться [в отношения Китая и России]», — сказал он.

20 апреля Йеллен заявила в ходе выступления в Университете Джонса Хопкинса, что считает «безграничное партнерство и поддержку» между Россией и Китаем тревожным признаком того, что Пекин делает «несерьёзные» заявления по поводу завершения конфликта на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля глава национального управления ядерной безопасности при минэнерго США Джилл Хруби заявила, что американские власти хотят провести переговоры с Россией и Китаем по теме стратегической стабильности, однако им пока не удалось наладить контакты по этому вопросу. Она добавила, что Вашингтон сейчас разрабатывает технологии верификации новейших систем вооружений.