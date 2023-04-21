Симферополь, 21 апреля, 2023, 09:43 — ИА Регнум. Вопрос о национализации крымских активов депутатов Верховной рады намерены решить в руководстве Крыма, сообщил глава парламента региона Владимир Константинов.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Заявив о планах проверить наличие крымских активов у депутатов украинского парламента, Константинов сказал: «В случае выявления таковых будет поставлен вопрос об их национализации».

Крымский политик добавил, что украинские деятели когда-то скупали в Крыму земли и недвижимость. Чтобы после воссоединения Крыма с Россией не потерять имущество, они перерегистрировали его на родственников и доверенных лиц, отметил он в интервью РИА Новости.

Парламент Крыма в феврале принял решение о национализации имущества связанных с руководством Украины украинских бизнесменов и политиков. Это решение коснулось в том числе Арсения Яценюка, Игоря Коломойского, Рината Ахметова.

Глава Крыма Сергей Аксёнов пообещал направить национализированные средства в пользу участников СВО.