Аксёнов: средства от национализации имущества перенаправят участникам СВО
Симферополь, 3 февраля 2023, 17:15 — REGNUM Все средства, которые будут выручены от продажи национализированного имущества украинских бизнесменов, расположенного в Крыму, пойдут на оснащение участников специальной военной операции, заявил 3 февраля глава республики Сергей Аксёнов.
По его словам, с торгов будут проданы все объекты без исключения.
«Деньги, полученные с продажи этих объектов, в первую очередь пустить на оснащение подразделений, выполняющих долг перед нашей Родиной, задачи спецоперации», — сообщается в телеграм-канале Аксёнова.
Напомним, глава парламента Республики Крым Владимир Константинов 3 февраля объявил, что на полуострове национализировали около 500 объектов, принадлежащих украинским политикам и бизнесменам. Власти Крыма намерены и дальше продолжать национализировать имущество украинских олигархов, занявших враждебную позицию по отношении к России.