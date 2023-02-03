Глава Крыма: деньги от продажи имущества украинских олигархов направят участникам СВО

Симферополь, , 17:15 — REGNUM Все средства, которые будут выручены от продажи национализированного имущества украинских бизнесменов, расположенного в Крыму, пойдут на оснащение участников специальной военной операции, заявил 3 февраля глава республики Сергей Аксёнов.

Сергей Аксенов Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, с торгов будут проданы все объекты без исключения.

«Деньги, полученные с продажи этих объектов, в первую очередь пустить на оснащение подразделений, выполняющих долг перед нашей Родиной, задачи спецоперации», — сообщается в телеграм-канале Аксёнова.

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Напомним, глава парламента Республики Крым Владимир Константинов 3 февраля объявил, что на полуострове национализировали около 500 объектов, принадлежащих украинским политикам и бизнесменам. Власти Крыма намерены и дальше продолжать национализировать имущество украинских олигархов, занявших враждебную позицию по отношении к России.