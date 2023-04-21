Варшава, 21 апреля, 2023, 08:26 — ИА Регнум. Решение о прекращении импорта зерна с Украины в Польшу было принято слишком поздно. Такое мнение 21 апреля высказала обозреватель польского издания Fakt Анна Орловская.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Зерно

В материале Орловской говорится о польском фермере Михале Кошареке, который потерял все «шансы» продать сотни тонн зерна, оставшиеся на его складах, после того как местный рынок заполонила «загрязнённая» техническая сельхозпродукция с Украины.

«Её преимуществом была низкая цена, и производители воспользовались этим», — сказал он.

Кошарек отметил, что немногие из его коллег сумели продать своё зерно, а те, кто сумел это сделать, вынуждены были сильно снизить цены на него.

«Для села это означает смерть, а смерть села — беды для города. <…> Единственное, чего я ожидаю от правительства, — это оставить нас, фермеров, в покое и позволить нормально жить и работать», — добавил польский фермер.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля правительство Польши уполномочило глав профильных министерств и ведомств временно запретить импорт зерна с Украины. Также оно обсудило меры по стабилизации этого сегмента рынка. 17 апреля ввоз украинского зерна прекратили Венгрия и Словакия.

Польские фермеры начали акции протеста против ввоза в страну зерна с Украины в конце 2022 года. Они заявляли, что часть зерна, которое формально должно перенаправляться в другие государства, остаётся в стране и это приводит к снижению цен и убыткам фермеров. Такие же проблемы испытывают и фермеры других стран Центральной и Восточной Европы, включая Венгрию, Чехию, Болгарию, Румынию и Словакию.