Белгород, 21 апреля, 2023, 00:29 — ИА Регнум. Как минимум две женщины пострадали в результате мощного взрыва посреди Белгорода. Об этом 20 апреля сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Белгород

«По предварительным данным, есть двое пострадавших: женщина с черепно-мозговой травмой в состоянии средней степени тяжести доставлена в городскую больницу №2. Вторая женщина с ссадинами — от госпитализации отказалась, вся необходимая медицинская помощь оказана на месте», — уточнил глава региона.

Кроме того, в результате обследования находящихся рядом с местом взрыва жилых домов, были выявлены разрушения в четырёх квартирах дома по улице Шаландина. Дом будет обследован экспертами, в случае, если будет выявлено повреждение несущей стены, будет отселён весь подъезд. Кроме того, повреждения получили четыре автомобиля.

Всем жителям поврежденных квартир предложено временное размещение в гостинице. Создан информационный штаб, идёт сбор данных о повреждениях в городе. На месте ЧП работают следственная группа и сотрудники ГУ МЧС по региону.

«После детального обследования места ЧП будет приниматься оперативное решение — важно восстановить движение транспорта на одной из главных артерий города», — добавил Гладков.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по данным Минобороны РФ, над Белгородом произошёл нештатный сход авиационного боеприпаса при полете российского истребителя-бомбардировщика Су-34.