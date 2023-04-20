Белгород, 20 апреля, 2023, 23:54 — ИА Регнум. Несколько квартир многоэтажного дома получили повреждения при взрыве, произошедшем в Белгороде. Об этом 20 апреля сообщил мэр города Валентин Демидов в своём телеграм-канале.

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Глава города уточнил, что на перекрёстке улиц Ватутина и Гладкова образовалась воронка радиусом около 20 метров, было повреждено несколько автомобилей.

Все оперативные службы работают. По предварительным данным, слава Богу, никто не пострадал. Также на улице Шаландина есть разрушения в результате взрыва в нескольких квартирах», — отметил Демидов.

По словам мэра Белгорода, в связи с произошедшим в городе развёрнуты информационные штабы, всем жителям пострадавших домов предложено временное размещение в гостиницах.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил информацию о взрыве посреди Белгорода.