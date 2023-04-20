Белгород, 20 апреля, 2023, 22:57 — ИА Регнум. Мощный взрыв произошёл на перекрёстке центральных улиц Ватутина и Губкина в Белгороде. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Воронка

Как уточнил глава региона, на месте взрыва образовалась воронка радиусом около 20 метров. Повреждено остекление в соседнем многоквартирном доме, взрывной волной повредило несколько припаркованных автомобилей и повалило столбы линии электропередачи.

«Мэр города Валентин Демидов, начальник управления региональной безопасности Евгений Воробьев и все оперативные и аварийные службы находятся на месте», — отметил Гладков.

По предварительной информации, пострадавших в результате взрыва нет. Всю дополнительную информацию губернатор региона обещал предоставить позднее.

Ранее ИА REGNUM сообщало о мощном взрыве посреди Белгорода, в результате которого на перекрёстке двух центральных улиц образовалась большая воронка.