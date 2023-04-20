Белгород, 20 апреля, 2023, 22:47 — ИА Регнум. Мощный взрыв произошёл в Белгороде, посреди одной из улиц образовалась большая воронка. Об этом 20 апреля сообщают очевидцы в городских сообществах и телеграм-каналах.

Иван Шилов ИА REGNUM Белгород

По данным телеграм-каналов Shot и Baza, воронка образовалась на перекрёстке улиц Ватутина и Губкина. Обе улицы перекрыты. Жители города уточняют, что появлению воронки предшествовал мощный взрыв.

Взрывной волной выбиты стёкла в расположенных рядом зданиях, получили повреждения находившиеся рядом с местом взрыва автомобили. Информация о возможных пострадавших уточняется.

Официальных комментариев от городских властей на данный момент не поступало.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, число погибших в результате украинской агрессии в регионе с начала специальной военной операции достигло 30 человек.