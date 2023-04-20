Вашингтон, 20 апреля, 2023, 21:33 — ИА Регнум. Американские зенитно-ракетные комплексы Patriot, переданные Украине, не способны перехватывать современные российские ракеты. Их эффективность поставлена под сомнение в материале военного журнала Military Watch Magazine, эксперты которого заявили, что данные системы ПВО не смогут переломить ситуацию в конфликте на Украине и их поставки носят чисто символический характер.

Иван Шилов ИА REGNUM ЗРК Patriot

Как считают специалисты, у Patriot нет шансов перехватить, в частности, такие современные российские ракеты, как «Искандер», способные совершать серьёзные манёвры на всех стадиях полёта.

В качестве примера приводятся факты, как в 2017 году ЗРК Patriot не смогли отбить атаку йеменских повстанцев по международному аэропорту Эр-Рияда в Саудовской Аравии, которые использовали самодельные ракеты, а в 2019 году средства ПВО из США не смогли отразить атаку беспилотников.

Отмечается также, что в одном военном докладе якобы утверждается, что в 1991 году 45% из 158 ракет ЗРК Patriot были выпущены по ложным целям. Это говорит о низкой способности наведения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на днях минобороны Германии заявило о поставках на Украину противовоздушных систем Patriot производства США. Американские ЗРК переданы вместе с ракетами, двумя машинами пограничной охраны и 16 грузовиками Zetros.