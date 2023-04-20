Врио главы региона Балицкий: ВСУ заняли часть серой зоны на запорожском направлении

Мелитополь, , 15:52 — REGNUM Часть серой зоны в Запорожской области заняли ВСУ, заявил 20 апреля врио губернатора Евгений Балицкий в эфире «России 24».

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Комментируя сообщения о возможном контрнаступлении ВСУ Балицкий рассказал, что украинцы активизировались в зелёной полосе.

«Почки проявляются, образуется «зелёнка», и противник там собирает свои силы. Мы это тоже видим. Также противник занял часть серой зоны — в частности, Каменку», — сказал врио губернатора.

Балицкий заявил, что в Запорожской области готовы к тому, что ВСУ могут начать контрнаступление. Хотя эти сообщения, а также видимая активизация украинцев вызывают тревогу, военные держат ситуацию под контролем.

19 апреля глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что 18 апреля боевики ВСУ пытались прощупать оборону ВС РФ на одном из участков в Запорожской области. Противника встретили огнём, он отступил.