Варшава, 20 апреля, 2023, 15:33 — ИА Регнум. Германия просит прощения за все преступления, которые были совершены ею во время Второй мировой войны. Об этом 20 апреля, в день рождения Адольфа Гитлера, заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе памятной церемонии в Варшаве, посвященной 80-летию восстания в Варшавском гетто, его слова приводит Euractiv.

IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press Франк-Вальтер Штайнмайер

Как напомнил немецкий президент, в апреле 1943 года группа евреев в Варшаве восстала против немецких войск, что оказалось самой крупной акцией такого рода в то время.

При этом Штайнмайер отметил, что к ответственности за военные преступления нацистской армии было привлечено слишком мало виновных.

«Я стою сегодня здесь перед вами и прошу прощения за все преступления, которые немцы совершили здесь. Ужасные преступления, которые немцы совершили здесь, вызывают у меня глубокий стыд», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что анонсированная американским изданием дата возможного контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) совпадает с годовщиной смерти Гитлера. По его мнению, это возможно, учитывая, как власти Украины поклоняются и следуют фашистам.