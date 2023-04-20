Москва, 20 апреля, 2023, 15:06 — ИА Регнум. Российские войска поразили объединённый штаб группировки ВСУ «Бахмут» в районе Константиновки в ДНР. Об этом 20 апреля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Артемовск

«В районе населённого пункта Константиновка поражён объединённый штаб группировки Вооружённых сил Украины «Бахмут», — сказал он.

Конашенков уточнил, что около населённых пунктов Терны и Тоненькое в ДНР российские войска поразили три командно-наблюдательных пункта батальонов 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ и 116-й бригады теробороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Игорь Конашенков рассказал, что штурмовые отряды продолжают активно уничтожать вражеские войска в западной части Артёмовска. Он уточнил, что подразделения ВДВ и артиллерии пресекали попытки ВСУ контратаковать и перебросить резервы в районе города.