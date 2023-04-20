Москва, 20 апреля, 2023, 14:41 — ИА Регнум. В ходе проведения специальной военной операции на донецком направлении российские штурмовые отряды продолжают активно уничтожать противника в западной части Артёмовска (украинское название ― Бахмут). Об этом 20 апреля в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Артемовск

Также, по его словам, ВДВ и артиллерия пресекали попытки Вооружённых сил Украины (ВСУ) контратаковать и перебросить резервы в районе Артёмовска.

«За прошедшие сутки оперативно-тактической и армейской авиацией для поддержки действий штурмовых отрядов совершено десять самолётовылетов. Артиллерией Южной группировки войск выполнены 64 огневые задачи», ― уточнил Конашенков.

В результате ударов российские военные поразили украинские подразделения в районе Богдановки, Красного, а также населённого пункта Ступочки Донецкой Народной Республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля ВСУ отступили из посёлка Спорное, который является стратегически важным узлом украинской обороны между Артёмовском и Северском. Оставить часть позиций украинских военных в ходе боевых действий в Артёмовском районе вынудили российские войска. На окраинах населённого пункта со зданий сняты украинские флаги.

Днём ранее российские штурмовые отряды освободили три квартала в городе Артёмовске. Как заявил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, подразделения Воздушно-десантных войск России блокировали Артёмовск с северной и южной окраин.

На данный момент, как заявил врио главы ДНР Денис Пушилин, бои продолжаются в западных кварталах Артёмовска, российские силы продолжают продвижение в городе.