Киев, 20 апреля, 2023, 14:19 — ИА Регнум. Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Барна убит в Донбассе в зоне проведения спецоперации. Это подтвердила депутат Ирина Геращенко.

(сс) Photo by Mykola Vasylechko. Олег Барна.

«Служил в пехоте. Вошёл в штурмовую роту. Погиб в бою под Угледаром», ― написала парламентарий в Telegram-канале.

Она напомнила, что Барна в 2014 году участвовал в «Евромайдане» и входил в одну из групп боевиков, проводивших действия против силовиков.

Согласно заявлениям самого Барны, в феврале того же года в столкновениях в Киеве он был ранен. Затем он отправиться в Донбасс для участия в карательной операции против гражданского населения.

Как сообщало ИА REGNUM, о гибели в зоне проведения спецоперации экс-нардепа Барны на днях сообщил спикер Объединённого пресс-центра Сил обороны Таврийского направления Алексей Дмитрашковский. Известно, что его ликвидировала российская армия на херсонском направлении, предположительно, 17 апреля.

Ранее командование 68-й отдельной егерской бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) в соцсетях официально подтвердило гибель в зоне проведения спецоперации экс-депутата Верховной рады Олега Барны. При этом отмечалось, что официально он числился пропавшим без вести. Забрать его с поля боя пока не представлялось возможным.

Барна «прославился» на всю Украину, когда в 2015 году пытался вынести с трибуны Верховной рады тогда ещё премьер-министра Украины Арсения Яценюка.