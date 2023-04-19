Погибший в зоне СВО экс-депутат Рады Барна официально числится пропавшим без вести

Киев, , 12:09 — REGNUM Командование 68-й отдельной егерской бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) в соцсетях официально подтвердило гибель в зоне проведения спецоперации экс-депутаты Верховной рады Олега Барны. Об этом сообщило издание «Общественное».

Олег Барна © Zuma/TASS

При этом отмечается, что в настоящее время официально он числится пропавшим без вести. Забрать его Барны с поля боя пока не представляется возможным.

«Официально погибшим его не считают, однако всё указывает на то, что он погиб», ― заявил пресс-офицер 68-й отдельной егерской бригады имени Довбуша.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что бывший народный депутат Украины Олег Барна убит в зоне проведения специальной военной операции, 18 апреля сообщил спикер Объединённого пресс-центра Сил обороны Таврийского направления Алексей Дмитрашковский.

Известно, что бывший народный депутат Украины 8-го созыва Олег Барна пошёл воевать с начала СВО. Он был ликвидирован российской армией России на херсонском фронте. Предположительно, 17 апреля.

Барна «прославился» на всю Украину, когда в 2015 году пытался вынести с трибуны Верховной рады тогда ещё премьер-министра Украины Арсения Яценюка.