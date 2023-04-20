Москва, 20 апреля, 2023, 14:07 — ИА Регнум. Жители новых регионов многие годы сражались за право быть вместе с Россией. Об этом 20 апреля заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по местному самоуправлению.

kremlin.ru Владимир Путин

Глава государства отметил, что жители новых территорий долгие годы жили совершенно в других, отличных от российских условиях и регионального, и муниципального управления.

Президент также призвал с теплотой и заботой оказывать необходимую помощь жителям новых регионов.

«Подход к делу особенно важен при поддержке семей СВО… необходимо знать нужды и потребности каждой такой семьи, оказывать им деятельную, реальную помощь», — подчеркнул Путин.

Совет по развитию местного самоуправления является консультативно-совещательным органом, созданным в целях совершенствования государственной политики в области местного самоуправления. В его состав входят главы муниципальных образований всех уровней. В августе 2022 года президент утвердил состав совета по развитию местного самоуправления. Председателем стал сам глава государства, заместителем — премьер-министр Михаил Мишустин.