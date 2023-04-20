Депутат Штрак-Циммерман исключила присутствие европейских военнослужащих на Украине

Берлин, , 12:12 — REGNUM В бундестаге исключили возможность нахождения на территории Украины солдат из Европы. Об этом 20 апреля заявила председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Свободная демократическая партия), сообщила газета Bild.

Бундестаг Иван Шилов © ИА REGNUM

«На Украине не будет сухопутных войск. Ни один немецкий или европейский солдат не ступит на украинскую землю», — сказала она.

Штрак-Циммерман также исключила поставки украинской стороне истребителей Tornado и Eurofighter, уточнив, что этого не произойдёт из-за того, что пилоты ВСУ не сумеют достаточно быстро получить навыки управления этими военными самолётами.

При этом глава комитета отметила, что ситуация с истребителями МиГ-29 совершенно другая.

«Это [истребители из] советских запасов, их можно использовать немедленно», — заключила она.

Ранее высокопоставленные представители властей Германии неоднократно заявляли, что Берлин не намерен поставлять истребители, однако на минувшей неделе немецкая сторона разрешила Польше передать Украине истребители советского производства.

Как сообщало, 17 апреля министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что власти республики закончили передачу ВСУ всех 13 обещанных истребителей МиГ-29. Он уточнил, что пилоты ВСУ перегнали четыре таких самолёта на украинскую территорию ещё в марте 2023 года, а остальные девять поставили Киеву по земле.