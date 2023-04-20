Рогов: ВСУ планируют начать контрнаступление в день смерти Гитлера

Москва, , 12:09 — REGNUM Анонсированная американским изданием дата возможного контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) совпадает с годовщиной смерти Адольфа Гитлера. На этот факт обратил внимание председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

Контрнаступление ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, не исключено, что контрнаступление ВСУ могут приурочить к дате смерти Гитлера, а именно 30 апреля, учитывая, как власти Украины поклоняются и следуют фашистам.

Отметим, что именно дата 30 апреля фигурировала в американских СМИ со ссылкой на просочившиеся в Сеть секретные материалы.

Рогов также выразил уверенность, что президент Украины Владимир Зеленский «закончит так же, как и Гитлер», а ВСУ «ждёт разгром».

Как сообщало ИА REGNUM, военный обозреватель Андрей Коц 19 апреля рассказал, как и на каких направлениях, предположительно, будут наступать ВСУ в ходе весеннего контрнаступления. По его мнению, именно Угледар станет одним из возможных направлений главного или вспомогательного удара ВСУ. Российский офицер также предположил, что ВСУ попытаются нанести свой главный удар в районе Артёмовска, чтобы деблокировать оставшиеся в городе гарнизонные подразделения.