Копенгаген, , 11:10 — REGNUM Дания совместно с Нидерландами поставит Украине 14 танков Leopard 2. Об этом 20 апреля говорится в заявлении датского минобороны по итогам встречи в Совете по внешней политике страны.

«Нидерланды и Дания сегодня объявляют о своём намерении совместно приобрести, отремонтировать и передать Украине 14 танков Leopard 2A4 после успешного сотрудничества с Германией по поставке не менее 100 танков Leopard 1A5», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что указанные боевые машины планируется поставлять Киеву с начала 2024 года в рамках долгосрочных обязательств Дании перед украинской стороной.

Также указывается, что ориентировочная стоимость этих танков составит 165 млн евро и она будет поделена датской стороной с Нидерландами.

«Таким образом мы совместно примем участие в «коалиции Leopard», поддерживаемой многими партнёрами и союзниками», — добавляется в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля посол России в Дании Владимир Барбин заявил, что власти Дании не придерживаются никаких запретов в поставках вооружений Киеву и не задумываются о цене эскалации конфликта для украинского народа.

15 апреля власти Дании пообещали направить Киеву первую партию немецких танков Leopard 1 в рамках договорённостей, достигнутых в начале февраля между Германией, Данией и Нидерландами по поставкам Украине 100 таких боевых машин.