Киев, 20 апреля, 2023, 10:45 — ИА Регнум. Вспышка в небе над Киевом, вероятно, вызвана вхождением космического тела в плотные слои атмосферы, сообщили на сайте Главного центра специального контроля при космическом агентстве Украины.

Кадр из видео Вспышка в небе над Киевом

«Расчетное место эпицентра взрыва находится в Киевской области», — говорится в сообщении.

Данная информация пока уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля в небе над Киевом наблюдалась яркая вспышка, а затем прогремели несколько взрывов. Вспышка была такой интенсивности, что её могли наблюдать жители соседних населённых пунктов. Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко связал вспышку в небе над столицей с падением на Землю космического спутника NASA. Отмечается, что системы ПВО в момент падения объекта не работали, воздушная тревога была объявлена лишь после вспышки и последовавших за ней взрывов.

При этом в NASA 20 апреля назвали недостоверной информацию о падении спутника США над Киевом. В космическом агентстве заявили, что аппарат ещё остается на орбите. Представитель агентства уточнил, что спутник под названием RHESSI в настоящее время остается на орбите.