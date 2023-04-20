В NASA назвали недостоверной информацию о падении спутника США над Киевом

Вашингтон, , 02:42 — REGNUM Информация о падении американского спутника в небе над Киевом не имеет ничего общего с действительностью, так как аппарат ещё остается на орбите. Об этом 20 апреля сообщил РИА Новости представитель космического агентства.

NASA (сс) Josh Hallett

«Мы отслеживаем спутник НАСА под названием RHESSI, … который в настоящее время остается на орбите», — пояснил представитель NASA.

Сотрудник космического агентства уточнил, что NASA по данному вопросу сотрудничает с Пентагоном, спутник войдёт в атмосферу Земли 19 апреля в 20:50 по времени Восточного побережья США (03:50 мск 20 апреля). Отклонения от времени возможны на один час в большую или меньшую сторону.

По словам представителя NASA, риск нанести кому-либо вред на Земле крайне низкий.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в небе над Киевом наблюдалась яркая вспышка, а затем прогремели несколько взрывов. Вспышка была такой интенсивности, что её могли наблюдать жители соседних населённых пунктов. Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко связал вспышку в небе над столицей с падением на Землю космического спутника NASA.