Киев, 20 апреля, 2023, 10:28 — ИА Регнум. Прихожан канонической Украинской православной церкви (УПЦ) запустили в Киево-Печерскую лавру после проверки правоохранителями сообщения о «минировании». Об этом 20 апреля сообщил Союз православных журналистов в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Киево-Печерская лавра

«В Киево-Печерскую лавру разрешили пройти прихожанам», — говорится в сообщении и уточняется, что проверка «минирования» завершена, после чего из храма уехали пожарный автомобиль и сапёры.

На прикреплённом к сообщению видео запечатлено, как прихожане массово входят в лавру со словами: «Христос воскресе!» и «Воистину воскресе!», чему не препятствуют находящиеся около неё полицейские.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 20 апреля поступило сообщение о том, что Киево-Печерскую лавру «заминировали». После этого к монастырю прибыли представители украинских силовых ведомств и приехала машина противопожарной службы.

19 апреля министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что судебные исполнители могут после решения суда начать выселять монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры. По его словам, судебное заседание должно состояться на следующей неделе.

В марте минкультуры Украины сообщило УПЦ о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, потребовав от монахов покинуть лавру 29 марта. Ткаченко тогда отметил, что монахи могут остаться в лавре, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины.

Верующие воспротивились такому решению украинских властей и 30 марта не пустили представителей комиссии украинского минкультуры на территорию храма. В УПЦ, в свою очередь, заявили, что у комиссии нет полномочий для начала работы, поскольку отсутствует решение суда.