Роберт Кеннеди-младший: российской армии в зоне СВО невозможно противостоять

Вашингтон, , 10:20 — REGNUM США замалчивают факт, что российским войскам невозможно противостоять. Об этом в интервью Fox News заявил кандидат на пост главы Белого дома Роберт Кеннеди-младший.

«Мы не можем противостоять им», — заявил американский политик, отметив, что российские военные борются в соотношении от семи к одному до восьми к одному.

По словам Роберта Кеннеди-младшего, конфликт на Украине стал огромной проблемой для Вашингтона, так как с точки зрения геополитики конфликт ускорил сближение России и Китая. Это, как считает американский политик, представляет собой худший исход для США. Он также задался вопросом, что США забыли на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция России по защите Донбасса началась 24 февраля 2022 года. Как заявил президент России Владимир Путин, Россия стремится как можно скорее завершить спецоперацию на территории Украины, а «не раскручивать маховик военного конфликта». Глава государства добавил, что Москва к этому стремится.

Политический обозреватель Скотт Хортон считает, что тайным планом США было поддержать повстанческие движения на западе Украины против России. Эту ситуацию эксперт сравнил с тем, как американские власти поддерживали «моджахедов, в том числе Усаму бен Ладена» во время конфликта в Афганистане и достигли цели «удачно обанкротить Советский Союз».