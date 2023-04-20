Экс-офицер разведки Риттер: России нет необходимости наносить ядерный удар по Украине

Вашингтон, , 00:44 — REGNUM Россия способна справиться с украинской армией с помощью обычных вооружений, ей нет необходимости наносить ядерный удар по Украине. Такое заявление сделал 19 апреля офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U. S. Tour of Duty.

Ядерное оружие Иван Шилов © ИА REGNUM

Отвечая на вопрос, сможет ли Россия применить ядерное оружие в случае, если на Украине будет объявлена полная мобилизация, Риттер возмутился.

«Россия не будет применять ядерное оружие. Я не понимаю, почему люди никак не могут этого понять», — ответил экс-офицер американской разведки.

По мнению Риттера, в Москве даже не будут задумываться над использованием ядерного оружия — в нём нет необходимости. Власти Украины попросту не смогут увеличить численность ВСУ в связи с дефицитом ресурсов для их оснащения.

У Украины ничего не осталось, у страны нет ресурсов, поэтому сама мысль о наращивании сил звучит абсурдно на фоне происходящего, подвёл итог Риттер.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по мнению экс-офицера разведки США Риттера, Украина не сможет пережить вооруженный конфликт с Россией из-за президента Владимира Зеленского и США. По мнению Риттера, Россия побеждает в конфликте, который он считает уже фактически завершённым.