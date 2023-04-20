В Москве 20 апреля ожидается переменная облачность, без осадков и до +18 °C

Москва, , 08:47 — REGNUM В четверг, 20 апреля, в Москве ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в городе составит +16… +18 °C. Об этом 20 апреля рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Весенняя погода в Москве © Кирилл Каллиников/РИА Новости

Как отметил синоптик, слова которого приводит РИА Новости, 20 апреля погоду в столичном регионе будет определять скандинавский антициклон, в результате чего в Москве будет относительно сухо и солнечно, а значения температуры воздуха приблизятся к климатической норме мая.

«Ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха — плюс 16–18, по области — от 14 до 19 тепла», — сказал он.

Тишковец уточнил, что ветер северо-восточного направления будет дуть со скоростью 3–8 м/с, атмосферное давление немного упадёт и составит 750 мм ртутного столба. При этом он добавил, что в ночь на 20 апреля несколько метеостанций в Подмосковье зафиксировали заморозки, однако в Москве их не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в Москве в выходные прогнозируется повышение температуры, а в начале следующей недели температура в столичном регионе может достичь +20 градусов. Он отметил, что такая погода позволяет завершить отопительный сезон, однако окончательное решение по этому вопросу будут принимать власти города.