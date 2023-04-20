Симферополь, 20 апреля, 2023, 08:43 — ИА Регнум. Глава парламента Крыма Владимир Константинов считает, что Китай станет самым надёжным посредником в возможных переговорах по урегулированию украинского кризиса дипломатическим путём.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

«Разговаривать с Украиной нет никакого смысла… Прямые переговоры могут быть только с США. А вот самый надёжный и авторитетный посредник — это Китай», — заявил депутат в интервью РИА Новости 20 апреля.

Также Константинов подчеркнул, что для заключения мирных соглашений необходимо, чтобы в их основе была заложена стратегическая победа России, а также должны быть учтены все интересы, соответствующие уровню безопасности РФ.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен обратиться к Китаю с собственным планом, который может привести к разрешению украинского конфликта дипломатическим путём. Глава французского государства поручил своему дипсоветнику Эммануэлю Бонну провести ряд переговоров с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И.