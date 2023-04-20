Берлин, 20 апреля, 2023, 05:40 — ИА Регнум. Новые типы вооружений Украине не нужны. Такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц, выступая 19 апреля в Лиссабоне, его слова приводит агентство DPA.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

Как пояснил Шольц, Киеву нужно отправлять вооружение, при этом больше, чем раньше. В частности, украинской армии потребуются, по словам Шольца, системы противоракетной обороны, танки и боеприпасы.

«Поставки данного вооружения и останется основой того, что нам предстоит делать в будущем. Нужно быть готовым, что потребности Киева в военной помощи могут сохраниться надолго», — указал Шольц.

Таким образом, в своей речи канцлер ФРГ фактически отверг требования Киева о поставках новейших истребителей F-16.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти США не рассматривают вариант отправки Украине истребителей четвертого поколения F-16.