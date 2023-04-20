Канцлер ФРГ Шольц заявил, что Украине не нужны новые типы вооружений
Канцлер Германии Шольц исключил возможность поставок Киеву новых типов вооружений
Берлин, 20 апреля, 2023, 05:40 — ИА Регнум. Новые типы вооружений Украине не нужны. Такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц, выступая 19 апреля в Лиссабоне, его слова приводит агентство DPA.
Как пояснил Шольц, Киеву нужно отправлять вооружение, при этом больше, чем раньше. В частности, украинской армии потребуются, по словам Шольца, системы противоракетной обороны, танки и боеприпасы.
«Поставки данного вооружения и останется основой того, что нам предстоит делать в будущем. Нужно быть готовым, что потребности Киева в военной помощи могут сохраниться надолго», — указал Шольц.
Таким образом, в своей речи канцлер ФРГ фактически отверг требования Киева о поставках новейших истребителей F-16.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти США не рассматривают вариант отправки Украине истребителей четвертого поколения F-16.