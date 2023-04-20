Вашингтон, 20 апреля, 2023, 05:01 — ИА Регнум. Ситуация с невыдачей виз некоторым членам российской делегации, направляющейся на мероприятия Совета Безопасности ООН, демонстрирует политику двойных стандартов, которую проводят США, считает посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, сообщается в Telegram-канале дипломатической миссии.

U.S. Mission Genev Анатолий Антонов

«Невыдача виз журналистам красноречиво иллюстрирует американские двойные стандарты. В очередной раз убеждаемся в том, что местные власти готовы на практике соблюдать декларируемые принципы свободы слова и прессы, только если это не противоречит их конъюнктурным интересам», — сказано в тексте его комментария.

Дипломат назвал возмутительными действия правительства Соединенных Штатов. Антонов отмечает, что США вопиющим образом злоупотребляют своим положением как страны, где находится штаб-квартира ООН.

Посол также заметил, что американские власти уже не первый раз создают помехи участию России в деятельности Организации Объединенных Наций. Он также потребовал от США немедленно предоставить разрешения на въезд всем членам российской делегации.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля Анатолий Антонов заявил, что министр иностранных дел Сергей Лавров может не рассчитывать на тёплый приём в Нью-Йорке на мероприятиях в Совбезе ООН, о чем США уже предупредили российскую сторону.

Дипломат напомнил, что США не проявляют дружелюбия к представителям РФ уже много лет. 19 апреля Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты злоупотребили своим положением страны-хозяйки штаб-квартиры ООН, не выдав разрешения на въезд в Нью-Йорк ряду членов российской делегации.