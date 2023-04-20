Глава минэнерго Турции Донмез заявил о стремлении Анкары открыть новые нефтегазовые месторождения

Анкара, , 02:18 — REGNUM Турция ожидает открытия новых месторождений газа и нефти на шельфе Чёрного моря, которое скрывает большой потенциал, заявил турецкий министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез в интервью TRT Haber.

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По словам главы ведомства, в течение года республика продолжит работать на Сакарьинском газовом месторождении. Донмез предположил, что после 2023 года Турция сможет перейти к поиску запасов энергоресурсов и их разработке в средней части Чёрного моря.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Турция открыла в Чёрном море крупное месторождение газа «Сакарья». В январе 2023 года Фатих Донмез заявил, что доказанные запасы газа на этом месторождении составляют 710 млрд куб. метров.

Он отметил, что этот объем может обеспечивать спрос турецкого населения в голубом топливе в течение 33 лет. 13 апреля генеральный директор Турецкой нефтяной компании Мелих Хан Бильгин в интервью ТАСС рассказал, что Турция продолжит закупать российский газ, не отказываясь от разработки месторождения «Сакарья».