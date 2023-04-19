ДНР, 19 апреля, 2023, 20:37 — ИА Регнум. ВСУ отступили из посёлка Спорное, который является стратегически важным узлом украинской обороны между Артёмовском и Северском. Об этом 19 апреля сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«В ходе боевых действий в Артёмовском районе российские войска вынудили украинских боевиков оставить часть позиций в стратегически важном узле обороны — в районе посёлка Спорное», — информирует Telegram-канал.

Сообщается, что на окраинах населённого пункта со зданий сняты украинские флаги.

Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что подразделения Воздушно-десантных войск России блокировали Артёмовск с северной и южной окраин. Он добавил, что штурмовые отряды за сутки освободили три квартала в северо-западной, центральной и юго-западной частях города.