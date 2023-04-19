Российские эксперты считают актуальным вопрос легализации майнинга

Москва, , 19:56 — REGNUM Ежегодный форум по цифровой безопасности CyberSecurityDay «Безопасность цифровых финансовых инструментов» прошел 19 апреля. На нём эксперты, представители бизнеса и органов власти обсудили вопросы легализации майнинга криптовалют, а также ситуацию с формированием законодательной базы в этой сфере.

Криптовалюты Namecoin

Насколько жители России в курсе о том, что такое криптовалюты и об уровне доверия к ним, сообщил директор Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Рустам Сагдатулин. По его словам, как показали опросы, большинство жителей России в курсе, что такое криптовалюта, 71% респондентов слышали о ней, но лишь 19% информированы хорошо. Более осведомленными в этом вопросе являются мужчины, представители молодежи, жители крупных городов, а также лица, имеющие высшее образование и высокое материальное положение.

При опросе также было установлено, что 36% респондентов считают опасным использование криптовалюты в качестве средства платежа на иностранных площадках, а те, кто хорошо осведомлён об этом виде платежей, считают её безопасной в этом плане.

Как отметила директор по правовым инициативам Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ), преподаватель Moscow Digital School Александра Орехович, в 2022 году Россия вышла на второе место по майнингу.

По её словам, в России также самая высокая рентабельность майнинга, которая составляет почти 68%. Это вдвое больше, чем у ближайших конкурентов. При этом, как отметила Орехович, самая высокая рентабельность вызвана ценой на электроэнергию и наличием профицита в некоторых субъектах России.

О том, что «результаты исследования поменяют отношение государственных институтов к криптовалютам и сместят акценты в сторону формирования комфортной среды для развития в России блокчейн-технологий», высказался во время дискуссии депутат Госдумы, зампредседатель Комитета по информационной политике, информтехнологиям и связи Антон Горелкин. Он отметил, что аргументы в пользу легализации криптовалютны на территории России будут учтены при доработке законопроекта о майнинге к первому чтению.

О том, что «в условиях санкций расширилась область использования криптовалют в качестве платежного средства», заявил председатель правления РОЦИТ Алексей Гореславский. По его словам, криптовалюты продолжают быть одним из популярных спекулятивных инвестиционных инструментов, а в России условия для майнинга остаются одними из самых привлекательных в мире.

Как отметил эксперт, за последнее время «произошли определенные изменения позиций российских регуляторов в сторону постепенной легализации криптовалют».

«Это создает условия для серьезного профессионального диалога между обществом, бизнесом и государством на заданную тему. При этом, в первую очередь, конечно же, важно обеспечить безопасность использования цифровых финансовых активов», — считает Гореславский.

Александра Орехович также обратила внимание на то, что в начале 2023 года в России насчитывалось 425 млн пользователей криптовалют, в то время как годом ранее их было 306 млн человек, а в 2021 году почти в три раза меньше — 125 млн. Как отметила эксперт, при этом рублем пользуются 150 млн человек.

«Все это говорит о том, что ставить под сомнение актуальность легализации майнинга, по крайней мере, странно», — заявила Орехович.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля, выступая в Госдуме, председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что криптовалюта в России не может быть использована, но во внешних это возможно в виде эксперимента.